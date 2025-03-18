В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО

Отмечается, что ВСУ потеряли до 1095 боевиков. Российская армия поразила объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ, а также места хранения и применения беспилотников. ПВО сбила пять бомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 117 беспилотников ВСУ.

В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 1095 боевиков.

Российская армия поразила объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ, а также места хранения и применения беспилотников.

ПВО сбила пять бомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 117 беспилотников ВСУ.