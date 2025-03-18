В МЧС назвали причину смертельного пожара в Рязанской области
Напомним, трагедия случилась в селе Старое Березово Сасовского муниципального округа. Погиб мужчина 1962 года рождения. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем при курении.
В МЧС назвали причину смертельного пожара в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, трагедия случилась в селе Старое Березово Сасовского муниципального округа.
Погиб мужчина 1962 года рождения.
Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем при курении.