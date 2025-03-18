В Кемеровской области школьник ранил одноклассника ножом

В Кемеровской области школьник ранил одноклассника ножом. Об этом сообщает «Life».

Инцидент произошел в учебном заведении Юрги во время урока. Пострадал 16-летний мальчик.

Региональный следком возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Отмечается, что пострадавший неоднократно сталкивался с угрозами, но реакции от администрации школы или ПДН не было. Подростку выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести травм.