Умер народный артист России Бедрос Киркоров

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — сообщил в своих соцсетях король российской эстрады. По данным SHOT, Бедрос Киркоров умер от остановки сердца. Причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания, с которыми он боролся последние несколько лет.

Народный артист России Бедрос Киркоров умер на 93-м году жизни. Об этом сообщил его сын Филипп Киркоров в соцсетях.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — сообщил в соцсетях король российской эстрады.

По данным SHOT, Бедрос Киркоров умер от остановки сердца. Причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания, с которыми он боролся последние несколько лет.