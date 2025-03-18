Трамп поручил министру финансов США переоценить санкционную политику
«Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим», — сказал Скотт Бессент. Мера связана с тем, что нынешние ограничения подрывают роль доллара в качестве резервной валюты — «люди отказываются от доллара»."Мы же собираемся перейти к режиму максимально действенных санкций", — заявил министр. Министр добавил, что американский президент также намерен ужесточить санкции против России «при необходимости».
Дональд Трамп поручил министру финансов США переоценить санкционную политику. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Fox Business.
«Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим», — сказал Скотт Бессент.
Мера связана с тем, что нынешние ограничения подрывают роль доллара в качестве резервной валюты — «люди отказываются от доллара».
«Мы же собираемся перейти к режиму максимально действенных санкций», — заявил министр.
Министр добавил, что американский президент также намерен ужесточить санкции против России «при необходимости».
Напомним, ранее Путин заявил, что против России ввели более 28 тысяч санкций.