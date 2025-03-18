Трамп поручил министру финансов США переоценить санкционную политику

«Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим», — сказал Скотт Бессент. Мера связана с тем, что нынешние ограничения подрывают роль доллара в качестве резервной валюты — «люди отказываются от доллара»."Мы же собираемся перейти к режиму максимально действенных санкций", — заявил министр. Министр добавил, что американский президент также намерен ужесточить санкции против России «при необходимости».