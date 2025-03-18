Торговая сеть ПОБЕДА подарит покупателю 1 миллион рублей

Торговая сеть ПОБЕДА празднует 10 лет и запускает масштабную акцию. Главный приз — миллион рублей.

Условия простые — до 16 апреля покупайте в магазинах ПОБЕДА на сумму от 1000 рублей* и вместе с чеком получайте купон с уникальным кодом. Регистрируйте код на сайте 10летпобед.рф .

Для любимых покупателей ПОБЕДА подготовила еще много призов:

Сертификаты на покупку в магазины ПОБЕДА на 100 000;

Фирменный мерч;

Промокоды на 360 дней подписки Яндекс Плюс.

А еще крутите «Барабан Победы» и получайте гарантированные подарки от партнеров:

Промокоды на подписку от Яндекс Плюс;

Подписки на онлайн-кинотеатр KION;

Украшения от ювелирного гипермаркета SUNLIGHT;

Электронные и аудиокниги от Литрес;

Онлайн-курсы программирования и дизайна для детей от CODDY;

Консультации с психологами от ГРАНЬ. РФ;

Программы тренировок от фитнес-платформы FITSTARS;

Вкусные сюрпризы от GastroSheff.

Отмечается, что один участник может зарегистрировать до 50 уникальных кодов. Розыгрыш призов состоится 18 апреля в 18:00 по МСК в прямом эфире.

Онлайн-трансляция будет вестись на Rutube-канале «Магазины ПОБЕДА», в группах в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники .

Торговая сеть ПОБЕДА — 10 лет на рынке продуктового ритейла, 700 магазинов в более чем 400 населенных пунктах РФ, 6 логистических центров и собственный автопарк, 10 000 сотрудников.

*Без учета алкогольной и табачной продукции.