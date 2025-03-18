Торговая сеть ПОБЕДА подарит покупателю 1 миллион рублей

Торговая сеть ПОБЕДА празднует 10 лет и запускает масштабную акцию. Главный приз — миллион рублей.
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Для любимых покупателей ПОБЕДА подготовила еще много призов:
- Сертификаты на покупку в магазины ПОБЕДА на 100 000;
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- Электронные и аудиокниги от Литрес;
- Онлайн-курсы программирования и дизайна для детей от CODDY;
- Консультации с психологами от ГРАНЬ. РФ;
- Программы тренировок от фитнес-платформы FITSTARS;
- Вкусные сюрпризы от GastroSheff.
Отмечается, что один участник может зарегистрировать до 50 уникальных кодов. Розыгрыш призов состоится 18 апреля в 18:00 по МСК в прямом эфире.
Онлайн-трансляция будет вестись на
Торговая сеть ПОБЕДА — 10 лет на рынке продуктового ритейла, 700 магазинов в более чем 400 населенных пунктах РФ, 6 логистических центров и собственный автопарк, 10 000 сотрудников.
*Без учета алкогольной и табачной продукции.