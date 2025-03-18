Студенты РГАТУ посетили Совет Федерации и Госдуму

В пятницу, 14 марта, студенты Рязанского агротехнологического университета побывали на экскурсии в Совете Федерации Госдуме РФ.

Участникам студенческих сельскохозяйственных отрядов, отличникам учебы и активистам представилась уникальная возможность посетить расширенное заседание Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по вопросу «Цифровая трансформация сферы природопользования и агропромышленного комплекса» с участием вице-премьера правительства Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

В ходе заседания председатель Совфеда Валентина Матвиенко поприветствовала рязанских студентов, пожелала им успехов в учебе и выразила надежду на то, что полученный опыт может стать для них важным этапом в личностном и профессиональном развитии.

В этот день студенты смогли почувствовать реальную атмосферу зала заседания, где ежедневно решаются важные вопросы государственного, международного и регионального уровней.

Кроме того, студенты встретились с Игорем Мурогом и Сергеем Аноприенко. В формате открытого диалога они рассказали учащимся о своей работе в качестве сенаторов, познакомили с историей формирования и современной деятельностью парламента и дали ценные советы по построению образовательной и карьерной траекторий.