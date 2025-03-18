Рязанские хирурги спасли женщину с ишемией мозга

Рязанке резко стало плохо, ее доставили в Областную клиническую больницу. При осмотре врачи обнаружили тяжелое состояние: женщина не могла говорить, у нее наблюдались проблемы с движением глаз.

Рязанские хирурги спасли женщину с ишемией мозга. Об этом сообщили в группе ОКБ «ВКонтакте».

Рязанке резко стало плохо, ее доставили в Областную клиническую больницу. При осмотре врачи обнаружили тяжелое состояние: женщина не могла говорить, у нее наблюдались проблемы с движением глаз.

МРТ показало острые признаки ишемии в области таламусов — это жизненно важные структуры мозга, отвечающие за множество функций, включая эмоции и восприятие.

Врачи провели тромболитическая терапия фортелизином. Этот препарат помог восстановить кровообращение, разрушив тромб, который заблокировал кровоток в артерии.

Состояние пациентки резко улучшилось. Она смогла вернуться к взаимодействию с окружающим миром, в ясном сознании.