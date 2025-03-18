Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за опасных погодных условий

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за опасных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что во вторник, 18 марта, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.