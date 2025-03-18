Рязанку заключили под стражу после нарушения подписки о невыезде

По данным следствия, в декабре 2024 года обвиняемая, похитила из квартиры знакомой мобильный телефон. Потерпевшей причинен материальный ущерб в размере 14 тысяч рублей. Московский районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее судимой 32-летней женщине, обвиняемой по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Жительницу Рязанской области заключили под стражу после нарушения подписки о невыезде без уважительной причины. Об этом во вторник, 18 марта, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2024 года обвиняемая, похитила из квартиры знакомой мобильный телефон. Потерпевшей причинен материальный ущерб в размере 14 тысяч рублей.

Московский районный суд Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее судимой 32-летней женщине, обвиняемой по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Фото: Telegram-канал прокуратуры Рязанской области