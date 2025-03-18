Рязанец получит полмиллиона рублей за травму на производстве
Установлено, что в августе 2024 года при выполнении производственных работ с 40-летним сотрудником промышленного предприятия произошел несчастный случай, в результате которого он получил тяжкие телесные повреждения. Причинами стало нарушение технологического процесса, в том числе неправильная эксплуатация оборудования, неудовлетворительная организация работ со стороны работодателя. Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Заявленные требования судом удовлетворены в размере 500 тысяч рублей.
Рязанец получит полмиллиона рублей за травму на производстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что в августе 2024 года при выполнении производственных работ с 40-летним сотрудником промышленного предприятия произошел несчастный случай, в результате которого он получил тяжкие телесные повреждения.
Причинами стало нарушение технологического процесса, в том числе неправильная эксплуатация оборудования, неудовлетворительная организация работ со стороны работодателя.
Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.
Заявленные требования судом удовлетворены в размере 500 тысяч рублей.