Рязанец получит полмиллиона рублей за травму на производстве

Установлено, что в августе 2024 года при выполнении производственных работ с 40-летним сотрудником промышленного предприятия произошел несчастный случай, в результате которого он получил тяжкие телесные повреждения. Причинами стало нарушение технологического процесса, в том числе неправильная эксплуатация оборудования, неудовлетворительная организация работ со стороны работодателя. Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Заявленные требования судом удовлетворены в размере 500 тысяч рублей.

Рязанец получит полмиллиона рублей за травму на производстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в августе 2024 года при выполнении производственных работ с 40-летним сотрудником промышленного предприятия произошел несчастный случай, в результате которого он получил тяжкие телесные повреждения.

Причинами стало нарушение технологического процесса, в том числе неправильная эксплуатация оборудования, неудовлетворительная организация работ со стороны работодателя.

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда.

Заявленные требования судом удовлетворены в размере 500 тысяч рублей.