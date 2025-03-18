Рязанцам рассказали о погоде 19 марта

В среду будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем юго-западный, 6-11 м/с.Температура воздуха по области ночью −12…−7°С, днем столбики термометров покажут отметки 0…+5°С.