Россиянам спрогнозировали повышение налогов, если не улучшится демография

По словам Светланы Бессараб, изменения также коснутся страховых взносов на пенсии. Парламентарий уточнила, что сейчас в России 42,8 млн пенсионеров на 75 млн трудоспособных людей — когда соотношение станет 1:1, пожилых станет трудно содержать. Тогда потребуются соответствующие меры."Либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии. Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить", — заключила депутат.

Россиянам спрогнозировали повышение налогов, если не улучшится демографическая ситуация. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на депутата Светлану Бессараб.

По ее словам, изменения также коснутся страховых взносов на пенсии.

Парламентарий уточнила, что сейчас в России 42,8 млн пенсионеров на 75 млн трудоспособных людей — когда соотношение станет 1:1, пожилых станет трудно содержать. Тогда потребуются соответствующие меры.

«Либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии. Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить», — заключила Бессараб.