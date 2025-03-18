Россия потребовала приостановки поставок вооружения Украине от США
Речь идет о 30-дневном режиме прекращения огня, который был предложен Вашингтоном Киеву в результате переговоров в Джидде. По данным Bloomberg, Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта назвал приостановку вооружения обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня. Минимальный план Москвы подразумевает прекращение военной помощи хотя бы со стороны Штатов.
Россия потребовала приостановки поставок вооружения Украине от США. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Речь идет о 30-дневном режиме прекращения огня, который был предложен Вашингтоном Киеву в результате переговоров в Джидде.
По данным издания, Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта назвал приостановку вооружения обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня.
Минимальный план Москвы подразумевает прекращение военной помощи хотя бы со стороны Штатов.