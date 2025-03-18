Россия потребовала приостановки поставок вооружения Украине от США

Речь идет о 30-дневном режиме прекращения огня, который был предложен Вашингтоном Киеву в результате переговоров в Джидде. По данным Bloomberg, Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 13 марта назвал приостановку вооружения обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня. Минимальный план Москвы подразумевает прекращение военной помощи хотя бы со стороны Штатов.