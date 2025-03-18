Россельхознадзор обнаружил в Рязанской области заброшенный карьер

Отмечается, что выездная проверка нашла нарушения при разработке карьера около деревни Рябиновки Кораблинского района. Специалисты установили, что верхний плодородный слой почвы сняли и переместили. Карьер на площади около 5 гектаров частично зарос сорняками, кустарниками и высокими деревьями. Судя по растительности, его забросили несколько лет назад. Пробы грунта из карьера отправили в лабораторию. По итогам анализа примут необходимые меры.