РИА Новости: ВСУ расстреливают солдат за попытку бегства из воинской части

Отмечается, что офицеры 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреливают без суда и следствия мобилизованных украинских бойцов за любую попытку оставления ими расположения части. По словам собеседника, одно тело уже обнаружили.