РИА Новости: ВСУ расстреливают солдат за попытку бегства из воинской части
Отмечается, что офицеры 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреливают без суда и следствия мобилизованных украинских бойцов за любую попытку оставления ими расположения части. По словам собеседника, одно тело уже обнаружили.
ВСУ расстреливают солдат за попытку бегства из воинской части. Об этом сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
Отмечается, что офицеры 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстреливают без суда и следствия мобилизованных украинских бойцов за любую попытку оставления ими расположения части.
По словам собеседника, одно тело уже обнаружили.