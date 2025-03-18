РИА Новости: Киев готов завершить конфликт в этом году

Отмечается, что такой ответ Украина дала на переговорах с США в Джидде. Напомним, 10 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между американской и украинской делегациями. Киев согласился на 30-дневное прекращения огня. Также говорится, что Украина не может просить никакие гарантии безопасности у США до начала мирных переговоров непосредственно с Россией.

Киев готов завершить конфликт с Россией в этом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Украины Андрей Сибига.

Отмечается, что такой ответ Украина дала на переговорах с США в Джидде.

Напомним, 10 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между американской и украинской делегациями. Киев согласился на 30-дневное прекращения огня. Также говорится, что Украина не может просить никакие гарантии безопасности у США до начала мирных переговоров непосредственно с Россией.