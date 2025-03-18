Путин назначил судей в Рязанской области
Председателем Железнодорожного райсуда стала Светлана Пономарева. Председателем Пронского райсуда назначен Валерий Пучка, заместителем председателя Рязанского райсуда — Анна Орлова.
Президент России Владимир Путин назначил судей в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба рязанского облсуда в соцсетях во вторник, 18 марта.
Председателем Железнодорожного райсуда Рязани стала Светлана Пономарева, председателем Пронского райсуда — Валерий Пучка, заместителем председателя Рязанского райсуда — Анна Орлова.
Фото: группа Рязанского областного суда во «ВКонтакте»