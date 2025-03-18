Названы самые высокооплачиваемые профессии марта в Рязанской области

В этом месяце самую высокую зарплату предлагают инженеру-технологу по станкам ЧПУ.

Названы самые высокооплачиваемые профессии марта в Рязанской области. Об этом сообщает сервис SuperJob.

В этом месяце самую высокую зарплату предлагают инженеру-технологу по станкам ЧПУ — от 150 000 рублей. В обязанности входит разработка технологии обработки, написание программ для станков, наладка и обучение персонала. Требуется высшее техническое образование, опыт от 2 лет и знание CAM/CAD.

На втором месте по уровню дохода — менеджер по продажам в компании с зарплатой от 120 000 рублей. В задачи входит поиск новых клиентов, ведение ключевых клиентов, проведение переговоров и продвижение продукции. Требуется опыт в продажах строительных материалов, знание 1С и готовность к командировкам.

Третью строчку занимает вакансия менеджера по продажам с зарплатой от 105 000 рублей. В обязанности входит поиск и привлечение новых клиентов, проведение переговоров, заключение и пролонгация договоров, развитие клиентской базы.

Также среди наиболее привлекательных предложений марта значится вакансия менеджера по работе с ключевыми клиентами с доходом от 103 100 рублей.

Замыкает пятерку топовых предложений марта вакансия заведующего производством на молочном комбинате с доходом от 100 000 рублей. В обязанности входит контроль работы цехов, оптимизация затрат, выполнение производственного плана.