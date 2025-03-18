Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите россиян от мошенников

Инициатива предлагает усилить контроль за звонками и обмен данными между ведомствами, а также создать антифрод-платформу. Документ предполагает оперативный обмен информацией между государственными органами, банками и цифровыми платформами. Отслеживание подозрительных операций позволит быстрее выявлять мошеннические схемы, блокировать их, а после — передавать в правоохранительные органы. Также проект предусматривает запрет на использование мессенджеров сотрудниками госструктур, банков и других организаций для делового общения с гражданами.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите россиян от мошенников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Инициатива предлагает усилить контроль за звонками и обмен данными между ведомствами, а также создать антифрод-платформу.

Документ предполагает оперативный обмен информацией между государственными органами, банками и цифровыми платформами. Отслеживание подозрительных операций позволит быстрее выявлять мошеннические схемы, блокировать их, а после — передавать в правоохранительные органы.

Также проект предусматривает запрет на использование мессенджеров сотрудниками госструктур, банков и других организаций для делового общения с гражданами.