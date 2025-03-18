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21 марта 13:00
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Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
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Глава Росмолодежи назвал главную проблему буллинга
По словам Григория Гурова, основная причина — это поведение взрослых, поскольку травля возникает там, где ее допускают. Он пояснил, что при первых признаках буллинга старшие должны дать понять, что «это не норма, так нельзя себя вести». Чиновник добавил, что временами учителя и сами начинают подтравливать детей за невыполненную домашнюю работу. Такое поведение со стороны взрослых Гуров назвал «страшным».

Глава Росмолодежи назвал главную проблему буллинга. Об этом пишет ТАСС.

По словам Григория Гурова, основная причина — это поведение взрослых, поскольку травля возникает там, где ее допускают.

Он пояснил, что при первых признаках буллинга старшие должны дать понять, что «это не норма, так нельзя себя вести». Чиновник добавил, что временами учителя и сами начинают подтравливать детей за невыполненную домашнюю работу.

Такое поведение со стороны взрослых Гуров назвал «страшным».