ЖК ITower возглавил рейтинг новостроек Рязанской области

Подведены итоги самой масштабной в России премии среди жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК‑2025.
По итогам конкурса лучшей новостройкой Рязанской области признан ЖК ITower, возведенный строительно-промышленный компанией «Зеленый сад».
Конкурс ТОП ЖК прошел уже в шестой раз. В этом году к новостройкам предъявлялись повышенные требования. В жилом комплексе должны быть коммерческая инфраструктура, подземный паркинг, малые архитектурные формы и собственный клиентский сервис.
Всем этим критериям полностью соответствует ITower.
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