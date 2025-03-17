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ЖК ITower возглавил рейтинг новостроек Рязанской области

Подведены итоги самой масштабной в России премии среди жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК‑2025.

По итогам конкурса лучшей новостройкой Рязанской области признан ЖК ITower, возведенный строительно-промышленный компанией «Зеленый сад».

Конкурс ТОП ЖК прошел уже в шестой раз. В этом году к новостройкам предъявлялись повышенные требования. В жилом комплексе должны быть коммерческая инфраструктура, подземный паркинг, малые архитектурные формы и собственный клиентский сервис.

Всем этим критериям полностью соответствует ITower.

В жилом комплексе осталось совсем мало свободных квартир. Спешите приобрести жилье в доме бизнес-класса с шикарными планировками, собственным стилобатом с детской и спортивной площадками, бельчатником.

Доступны ипотека под 5,99%* и персональные скидки.

Выбирайте свою квартиру в лучшем ЖК Рязанской области: https://www.green-garden.ru/catalog/itower/?type=chess.

Звоните в отдел продаж «Зеленого сада»: +7 (4912) 77-77-77.

*ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 148 от 11.08.2015 г.