В выходные рязанские полицейские поймали 15 пьяных водителей

Рейды прошли с 15 по 16 марта.

В Рязанской области во время рейдов в прошедшие выходные, с 15 по 16 марта, поймали 15 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

Пятеро водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. На них составили административные материалы. Кроме того, поймали одного автомобилиста, который сел пьяным за руль повторно.

Также во время рейдов установили семь нарушений, совершенных пешеходами. Остановили 10 водителей без водительских прав.