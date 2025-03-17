В травмпункт рязанской БСМП за неделю обратилось более 400 человек

111 человек обратились за помощью с переломами, 157 — с ушибами, 67 — с растяжениями, 35 — с ранами.

За прошедшую неделю, с 10 по 16 марта, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 444 пациентам. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

В публикации сказано, что 111 человек обратились за помощью с переломами, 157 — с ушибами, 67 — с растяжениями, 35 — с ранами.

Рязанцам напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр БСМП оказывает травматологическую, специализированную и неотложную помощи населению с травмами опорно-двигательного аппарата в режиме круглосуточно.