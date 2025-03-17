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В семи образовательных учреждениях в Рязанской области нашли нарушения
Виновных привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.

В семи образовательных учреждениях в Скопинском районе нашли нарушения. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в учреждениях нашли нарушения в сфере пожарной безопасности. Так, планы эвакуации не соответствовали расположению эвакуационных выходов. Автоматическая система сигнализации отсутствовала. Руководители объектов не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума.

Виновных привлекли к административной и дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.