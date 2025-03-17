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В Рязанском районе работницы украли товары интернет-магазина на миллион рублей
Уголовное дело направлено в Рязанский районный суд.

В Рязанском районе две женщины украли товары интернет-магазина на миллион рублей. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2023 года обвиняемые договорились вносить недостоверные сведения о статусе товаров как отправленных из пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов.

Отмечается, что под видом невостребованного товара злоумышленницы отправляли на склад пустые коробки. Товар они продавали по заниженной стоимости.

В результате преступных действий интернет-магазину причинен материальный ущерб в размере около 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Рязанский районный суд.