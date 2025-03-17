В Рязанской области работодатели стали организовывать рабочие места ближе к дому

За 4 года компании региона стали предлагать работать рядом с домом и не тратить много времени на дорогу на 177% или в 1,7 раза чаще.

В Рязанской области работодатели стали чаще организовывать рабочие места ближе к дому. Об этом пишет сервис HH.ru.

За 4 года компании региона стали предлагать работать рядом с домом и не тратить много времени на дорогу на 177% или в 1,7 раза чаще.

В силу специфики отрасли чаще других предлагают сократить время до работы компании из розничной торговли — на них приходится 2\3 или 58% подобных вакансий.

Также активно идут навстречу работникам и упрощают им жизнь близким офисом к дому компании из сферы логистики (9%), ИТ-сфера (8%), ресторанно-гостиничный бизнес (3%).