В Рязанской области обустроят площадку для отдыха у Цны

На территории затона в Сасове обустроят пляж, спортивно-игровые зоны, зону отдыха. Подрядчик должен разровнять территорию песком, повалить деревья, обустроить деревянные тротуары с бортовыми камнями. На территории появятся площадки для пляжного волейбола и большого тенниса.

В Сасове благоустроят площадку для отдыха у реки Цны. Согласно двум тендерам на госзакупках, начальная цена работ — 21 миллион 84 тысячи 592 рубля.

На территории затона в Сасове обустроят пляж, спортивно-игровые зоны, зону отдыха. Подрядчик должен разровнять территорию песком, повалить деревья, обустроить деревянные тротуары с бортовыми камнями. На территории появятся площадки для пляжного волейбола и большого тенниса.

Кроме того, закупят кабинки для переодевания, гамаки, контейнеры для отходов, урны, скамейки, садовые качели.

Работы выполнят до 1 октября 2025 года.

Ранее в Сасове выполнили работы по благоустройству прибрежной зоны реки в экостиле.