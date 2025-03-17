В Рязанской области мужчину осудили за кражу

На судебном заседании он признал вину и раскаялся.

В Рязанской области мужчину осудили за кражу. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщает ИД «Пресса».

Следствие установило, что в августе 2024 года 72-летний мужчина незаконно проник в дом в Сапожке и украл комплектующие к газовой плите и радиаторы отопления.

На судебном заседании он признал вину и раскаялся.

Сапожковский районный суд назначил злоумышленнику два года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Приговор в законную силу не вступил.