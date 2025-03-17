В Рязанской области мать через суд добилась признания сына погибшим на СВО

Отмечается, что летом 2024 года она в военкомате получила извещение, что мужчина пропал без вести на территории ДНР.

В Рязанской области мать через суд добилась признания сына погибшим на СВО. Об этом сообщает Клепиковский районный суд.

Отмечается, что летом 2024 года она в военкомате получила извещение, что мужчина пропал без вести на территории ДНР.

В суде заявительница попросила считать днем признания бойца умершим с даты признания его без вести пропавшим.

В итоге суд удовлетворил требования рязанки полностью. Данное решение еще не вступило в законную силу.