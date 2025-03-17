В Рязани женщина принесла кота в пакете и выбросила его в подъезде

Ситуация произошла в многоквартирном доме на улице Шереметьевской в воскресенье, 16 марта.

В Рязани женщина принесла кота в пакете и выбросила его в подъезде. Об этом сообщили в группе «Служба по контролю за бездомными животными» ВКонтакте.

Инцидент случился в воскресенье, 16 марта, в многоквартирном доме.

«В Д-П в доме на улице Шереметьевская женщина принесла в пакете и выпустила в подъезде кота. Бедный котик очень испуган», — говорится в посте.

Пользователи в комментариях рассказали, что жильцы попытались взять питомца на передержку, но не смогли оставить его у себя надолго. Затем выяснилось, что кота из подъезда забрала бывшая хозяйка. Рязанцы предположили, что она решила выбросить животное там, где нет камер.