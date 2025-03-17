В Рязани приставам, подозреваемым в мошенничестве, снова смягчили меру пресечения

Напомним, осенью 2024 года приставов поместили в СИЗО по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Двум высокопоставленным рязанским приставам, подозреваемым в мошенничестве, сменили домашний арест на запрет определенных действий. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке Советского районного суда.

Меру пресечения изменили замруководителя УФССП по Рязанской области Сергею Новикову и начальнику отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Роману Зеленскому.

Напомним, осенью 2024 года приставов поместили в СИЗО по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Позже им смягчили меру пресечения на домашний арест.

На фото — Сергей Новиков