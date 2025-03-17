Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
Срд, 19
ЦБ USD 85.57 -1.05 15/03
ЦБ EUR 93.61 -0.65 15/03
Нал. USD 87.15 / 86.00 17/03 12:30
Нал. EUR 95.20 / 96.00 17/03 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
6 414
Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зеленый сад»
Строительная компания «Зеленый сад» создала все условия...
14 марта 14:22
6 028
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
19 049
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
18 416
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани приставам, подозреваемым в мошенничестве, снова смягчили меру пресечения
Напомним, осенью 2024 года приставов поместили в СИЗО по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Двум высокопоставленным рязанским приставам, подозреваемым в мошенничестве, сменили домашний арест на запрет определенных действий. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке Советского районного суда.

Меру пресечения изменили замруководителя УФССП по Рязанской области Сергею Новикову и начальнику отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Роману Зеленскому.

Напомним, осенью 2024 года приставов поместили в СИЗО по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Позже им смягчили меру пресечения на домашний арест.

На фото — Сергей Новиков