В Рязани капитально отремонтируют дорогу от Славянского проспекта до Телевизионной
«Сможем реализовать проект при получении целевого финансирования», — написали в сообщении.
В Рязани капитально отремонтируют дорогу, соединяющую микрорайон Шлаковый и Славянский проспект. Об этом сообщила администрация города в комментариях к посту губернатора Павла Малкова.
Рязанцы вновь пожаловались на состояние проселочной дороги на данном участке.
«Хуже нее в Рязани нет», — написал автор.
В мэрии отметили, что проект на строительство дороги от Славянского проспекта до улицы Телевизионной уже разработан.
«Сможем реализовать его при получении целевого финансирования», — написали в сообщении.