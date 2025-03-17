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В Рязани капитально отремонтируют дорогу от Славянского проспекта до Телевизионной
«Сможем реализовать проект при получении целевого финансирования», — написали в сообщении.

В Рязани капитально отремонтируют дорогу, соединяющую микрорайон Шлаковый и Славянский проспект. Об этом сообщила администрация города в комментариях к посту губернатора Павла Малкова.

Рязанцы вновь пожаловались на состояние проселочной дороги на данном участке.

«Хуже нее в Рязани нет», — написал автор.

В мэрии отметили, что проект на строительство дороги от Славянского проспекта до улицы Телевизионной уже разработан.

«Сможем реализовать его при получении целевого финансирования», — написали в сообщении.