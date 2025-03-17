В Рязани 19 марта две улицы останутся без электроэнергии

Ресурса не будет из-за ремонта воздушной линии.

В Рязани 19 марта две улицы останутся без электроэнергии. Об этом сообщили в электросетях.

Ресурса не будет из-за ремонта воздушной линии 0,4 кВ от ТП-202 с 9:00 до 16:30 по следующим адресам: