В Рязани 19 марта две улицы останутся без электроэнергии
Ресурса не будет из-за ремонта воздушной линии.
В Рязани 19 марта две улицы останутся без электроэнергии. Об этом сообщили в электросетях.
Ресурса не будет из-за ремонта воздушной линии 0,4 кВ от ТП-202 с 9:00 до 16:30 по следующим адресам:
- ул. Сережина гора, д. 1, 2, 2-а, 2-б, 3, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б;
- ул. Большая, д. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26литБ, 28, 28-а, 30, 32, 34, 34-а, 36, 38, 40-42, 44, 46/1, 48, 48-а, 50, 52, 54, 56.