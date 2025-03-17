В Ростовской области в ДТП погибла 14-летняя девочка

В Ростовской области в ДТП погибла 14-летняя девочка. Об этом сообщили в группе «Плохие новости 18+".

По данным канала, 14-летняя девочка из станицы Базковская каталась поздно вечером 15 марта с друзьями на «Ладе Калине». В какой-то момент 22-летний водитель не справился с управлением, наехал на правую обочину и улетел в кювет.

Отмечается, что в результате ДТП погибла 14-летняя девочка. Еще двое пассажиров в возрасте 17 и 19 лет пострадали. Их госпитализировали.