В России в приложение аренды самокатов предложили добавить тест на знание ПДД

С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

В России в приложение аренды самокатов предложили добавить тест на знание ПДД. С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщает RT.

Он призвал дополнить виртуальные приложения — сервисы аренды СИМ обязательным просмотром обучающих роликов и кратким тестом на знание ПДД. Отмечается, что без успешного прохождения аренда будет невозможной.

Ранее Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для пользователей электросамокатов.