В России чай может подорожать на 15-20%

Среди причин эксперт назвала рост инфляции и стоимости сырья, увеличение затрат на упаковку и транспортировку, а также растущий спрос на чай.

В России к концу 2025 года чай может подорожать минимум на 15-20%. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщила основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина «Газете.Ru».

По словам эксперта, больше всего подорожают элитные сорта — улун, пуэр, а также редкие виды чая Da Hong Pao, Габа, Silver Needle. Отмечается, что стоимость может вырасти на 25-40%.

Недорогие пакетированные чаи из эконом-сегмента могут подорожать на 10-15%.

Среди причин эксперт назвала рост инфляции и стоимости сырья, увеличение затрат на упаковку и транспортировку, а также растущий спрос на чай. Уточняется, что кофе стал дороже, поэтому многие россияне хотят сэкономить и переходят на другой вид напитка.