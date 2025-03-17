В МИД Украины заявили о намерении не отказываться от вступления в НАТО и ЕС
Отмечается, что Киев также не будет официально признавать утрату территорий и прописывать ограничение численности армии в мирном соглашении.
В МИД Украины заявили о намерении не отказываться от вступления в НАТО и Евросоюз. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на главу министерства иностранных дел страны Андрея Сибигу.
Отмечается, что Киев также не будет официально признавать утрату территорий и прописывать ограничение численности армии в мирном соглашении.
«Есть вещи, которые не обсуждаются. Первое — это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированные территории», — заявил министр.