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В Госдуме предложили ускорить получение выплат по ранению участникам СВО
В итоге вся процедура должна занимать не больше месяца.

В Госдуме предложили ускорить получение выплат по ранению участникам СВО. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на документ.

Уточняется, что сейчас срок осуществления таких выплат устанавливается каждым государственным органом, предусматривающим военную службу, самостоятельно. Такая ситуация зачастую влечет долгое ожидание выплат и, как следствие, жалобы со стороны военнослужащих.

Депутаты предложили обязать ведомства и организации не дольше 15 дней проверять документы, необходимые для осуществления выплаты.

После подтверждения полноты комплекта документов предлагается производить выплату в срок, также не превышающий 15 дней.

В итоге вся процедура должна занимать не больше месяца.