В Госдуме одобрили штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Комитет рекомендовал палате парламента принять законопроект в первом чтении.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил штрафы за несообщение в военкомат о переезде. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщило ТАСС.

По данным агентства, комитет рекомендовал палате парламента принять законопроект в первом чтении.

Предлагается ввести штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев. Депутаты хотят дополнить статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету)

Документ в Госдуму внесли в феврале 2025 года.

Уточняется, что на данный момент часть 2 указанной статьи предусматривает штраф от 1 до 5 тысяч рублей за несообщение сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией. При этом, как отметили в публикации, в действующей формулировке не уточняется срок пребывания на новом месте.