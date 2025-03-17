В Беларуси произошло смертельное ДТП с участием скорой

В Беларуси произошло смертельное ДТП с участием скорой. Об этом сообщили в группе «Плохие новости 18+" во «ВКонтакте»

ДТП произошло 15 марта, около 8:30 утра на перекрестке улиц Курчатова и Гаспадарчая в городе Гродно. Отмечается, что автомобиль скорой столкнулся с иномаркой «Nissan». Как указано в публикации, 67-летний водитель скорой выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия погибла 19-летняя девушка, находившаяся за рулем легковушки.

Фото: Telegram-канал УВД Гродненского облисполкома