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В Беларуси произошло смертельное ДТП с участием скорой

В Беларуси произошло смертельное ДТП с участием скорой. Об этом сообщили в группе «Плохие новости 18+" во «ВКонтакте»

ДТП произошло 15 марта, около 8:30 утра на перекрестке улиц Курчатова и Гаспадарчая в городе Гродно. Отмечается, что автомобиль скорой столкнулся с иномаркой «Nissan». Как указано в публикации, 67-летний водитель скорой выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате происшествия погибла 19-летняя девушка, находившаяся за рулем легковушки.

Фото: Telegram-канал УВД Гродненского облисполкома