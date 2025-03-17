Трамп раскрыл, когда намерен поговорить с Путиным
По словам Дональда Трампа, он намерен провести разговор с президентом России во вторник, 18 марта.
Президент США Дональд Трамп сообщил пресс-пулу Белого дома, когда намерен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова передало ТАСС в понедельник, 17 марта.
По словам Дональда Трампа, он намерен провести разговор с президентом России во вторник, 18 марта.
Он отметил, что хочет обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий.
«Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — заключил он.
Ранее в США заявили, что Путин и Трамп могут созвониться на следующей неделе.