Собака из стаи на площади Попова укусила рязанца

Мужчине пришлось обращаться за медпомощью в БСМП.

Собака из стаи на площади Попова укусила рязанца. Об этом сообщила супруга пострадавшего в Telegram-канале «Рзн Лайф».

«И так каждый день страшно с ними встретиться, когда в магазин идешь или с детьми в детский сад. А сегодня одна из них укусила мужа, когда он просто шел мимо», — рассказала пользовательница.

Мужчине пришлось обращаться за медпомощью в БСМП.

По данным главного управления ветеринарии Рязанской области, информацию о безнадзорных животных передали в службу отлова.

Напомним, ранее о стае бездомных собак сообщили в соцсетях.