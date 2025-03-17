Скопинское соцучреждение не обратило деньги умерших граждан в собственность РФ
Местная прокуратура провела проверку и обратилась в суд.
Скопинское соцучреждение не обратило деньги умерших граждан в собственность РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Рязанской области.
Установлено, что на лицевом счете социального учреждения района находятся 100 тысяч рублей умерших постояльцев, которые не имели родственников. По закону средства должны были перейти в собственность государства, но этого не произошло.
Прокуратура обратилась в суд с исками о признании имущества вымороченным и передаче его в собственность государства.