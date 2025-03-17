Рязанские следователи установят обстоятельства гибели мужчины при пожаре

Отмечается, что следователь осмотрел место происшествия. Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.

Рязанские следователи установят обстоятельства гибели мужчины при пожаре в селе Старое Березово Сасовского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Как указано в публикации, ночью 17 марта во время тушения в жилом доме обнаружили тело мужчины. Личность погибшего установлена — это 63-летний хозяин дома. Предварительной причиной возникновения пожара, как указано в публикации, стала неисправность печного оборудования.

Сасовский следком проводит процессуальную проверку после гибели мужчины.

Отмечается, что следователь осмотрел место происшествия. Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.

Напомним, пожар случился 16 марта. Его тушили три спецавтомобиля и восемь человек личного состава. Появились кадры с места происшествия.