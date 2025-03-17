Рязанка фиктивно стала руководителем двух фирм и открыла счета в 11 банках

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Рязанка фиктивно стала руководителем двух фирм и открыла счета в 11 банках. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным следствия, 24-летняя подозреваемая, являясь фиктивным руководителем двух коммерческих фирм, открыла в 11 кредитных организациях 37 расчетных счетов и предоставила неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени организации.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.