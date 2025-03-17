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Рязанцы пожаловались на невывоз мусора с улицы Полевой
По словам местных жителей, контейнеры постоянно переполнены, а управляющая компания не принимает никаких мер.

Рязанцы пожаловались на невывоз мусора с улицы Полевой. Об этом в редакцию РЗН. Инфо написала местная жительница.

«Баки всегда переполнены, отходы валяются вокруг, ветер разносит их по дворам. Управляющая компания бездействует, а администрация, вместо контроля, закрывает глаза. Почему мы должны жить среди свалки, когда за порядок уже заплатили?», — возмутилась рязанка.