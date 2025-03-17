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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 18 марта
Воды не будет с 13:00 по 16:00.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 18 марта. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

С 13:00 до 16:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Дзержинского, дома №№ 62 корпус 1, 64, 68-70;
  • улица Пушкина, дом № 38;
  • улица Стройкова, дома №№ 1/64, 4/62, 11;
  • улица Татарская, дома №№ 14, 18, 20, 22, 24, 33, 33а, 37;
  • ЦТП улица Дзержинского, дом № 62а, Подкачка улица Дзержинского, дома №№ 68-70.