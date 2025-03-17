Рязанцев предупредили об использовании школьников в мошеннических схемах

Ребенку звонит якобы медсестра из школы и заявляет о необходимости медицинского осмотра с пропуском уроков.

Рязанцев предупредили об использовании школьников в мошеннических схемах. Информацию опубликовала опергруппа региона в соцсетях.

Ребенку звонит якобы медсестра из школы и заявляет о необходимости медицинского осмотра с пропуском уроков. Для его проведения жертву просят пройти «онлайн-регистрацию» и назвать последние четыре цифры номера входящего звонка.

Аферисты, получив информацию, прекращают общение. Добытые данные чаще всего используются для оформления микрозаймов.

«Проведите беседу с детьми, расскажите о подобных схемах, предупредите, что не нужно сообщать никаких данных по телефону. Научите детей перепроверять информацию через классного руководителя или администрацию школы», — советуют в посте опергруппы.