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Рязанцам рассказали, когда стоит привить домашнее животное от клещей
Укус насекомых может вызвать у питомцев кровопаразитарные заболевания: пироплазмоз у собак и гемобартонеллез у кошек.

Рязанцам рассказали, когда стоит привить домашнее животное от клещей. Информацией поделилась руководитель ветеринарной клиники «Ветлайф» Нина Веселова в эфире «Вести-Рязань».

"Сезон уж начался, был первый случай обращения о заражении собаки клещом в этом году. Уже стоит активно обрабатывать своих питомцев. С наступлением весны появляются и клещи", — отметила Нина Веселова.

Она уточнила, что своевременная обработка домашних животных от клещей важна. Укус насекомых может вызвать у питомцев кровопаразитарные заболевания: пироплазмоз у собак и гемобартонеллез у кошек.

Ветеринар рассказала, что в качестве профилактики и защиты от клещей можно использовать специальные ошейники, капли на холку, спреи и таблетки, которые обезопасят питомцев.

Напомним, из-за ранней оттепели в рязанских лесах появились клещи.